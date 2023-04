Avvocatessa accoltellata dal cliente ad Oderzo, scappa dallo studio e si rifugia in un'edicola: «Era sotto choc, sanguinava molto» Videointervista

ODERZO (TREVISO) - Avvocatessa accoltellata da un cliente. La professionista di 50 anni è riuscita a scappare dal suo studio legale e si è rifuciata nell'edicola di Marino Bergamo che le ha prestato soccorso. «Sono stata accoltellata da un cliente», queste le parole che l'avvocata ha detto all'edicolante. «Ho visto l'avvocato che è venuta dentro la mia edicola insanguinata e gridava aiuto aiuto. Tutto qui - spiega scosso l'edicolante - L'ho soccorsa, l'ho seduta sui gradini e ho chiamato i soccorsi. Aveva una mano che sanguinava tanto, poi lei mi ha chiesto di guardare se avesse altre ferite ma non ne ho viste. Ha preso tanta paura. Mi ha spiegato che è stata accoltellata. Era sotto choc, stava per svenire. Ho avuto paura anche io. Era molto agitata. I carabinieri hanno fatto i vari rilievi e mi hanno chiesto cosa ho visto ma io non ho visto il cliente scappare».

Video di Natascia Torres, Nuove Tecniche