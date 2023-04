ODERZO (TREVISO) - «Non uccidermi, pensa alla mia bambina» . Con una mano cercava di difendersi dalle coltellate, con il resto del corpo si dimenava per sfuggire alla presa. E intanto implorava l’aggressore, facendo appello alla sua umanità, che in quel momento sembrava completamente offuscata. Meri Zorz, 50 anni, avvocata ed ex assessora di Oderzo, ha temuto davvero che il suo cliente la ammazzasse. In quei momenti terribili in cui era in balìa del suo aggressore ha pensato alla sua bimba di 7 anni che rischiava di restare orfana. Giuseppe Silvestrini, infermiere 53enne di Mansuè, le si è scagliato addosso nello studio legale di via Dell’Ongaro, durante l’appuntamento concordato. L’infermiere, 53 anni, l’ha accoltellata perché lei ha rinunciato al mandato. Poi ha gettato via l’arma, è corso a casa e si è impiccato. Il fratello lo ha trovato a penzoloni nel fienile, a Mansuè. Quando Zorz gli ha restituito il fascicolo con tutta la documentazione relativa alla pratica civilistica che stava seguendo, il 53enne ha sfoderato il coltello e le si è scagliato addosso. L’ha spinta a terra e ha iniziato a colpire, accecato dalla rabbia. La donna a lla fine è riuscita a sfuggirgli ed è corsa giù dalle scale gridando aiuto. Alle 10 è entrata coperta di sangue nell’edicola di Marino Bergamo, il civico attiguo allo studio legale Puppinato-Zorz. «Un cliente mi ha accoltellata» ha detto, con gli oggi sbarrati di chi ha visto la morte in faccia. Grondava sangue dalla mano destra ed era sporca anche sul viso. Aveva ferite alla spalla e alla schiena, oltre a una botta in testa.

Il ricovero

Attimi di terrore ancora impressi nella sua mente, come racconta a famigliari e amici stretti da un letto dell’ospedale di Oderzo. La prognosi è di 30 giorni e ieri pomeriggio l’avvocata ha subìto un intervento chirurgico alla mano destra per un tendine reciso. Danni importanti ma e conseguenze potevano esser ben più tragiche. Del resto la donna temeva quel cliente. Aveva paura che reagisse male alla decisione di rinunciare al caso. «Se non mi vedete più vuol dire che mi ha ammazzata» aveva detto alla collega Francesca Ginaldi. Una frase che lì per lì poteva sembrare esagerata, ora suona quasi come un presagio. Eppure Meri non porta rancore ed è sinceramente dispiaciuta per la morte di Giuseppe Silvestrini. «Poveretto, si è rovinato da solo» continuava a mormorare mentre era in pronto soccorso, ancora dolorante e sotto choc. «È sotto choc, alterna momenti di lucidità ad altri di pianto perché comunque, nonostante tutto continua a difendere quella persona - racconta il compagno Fabio -. Segno che ce l’aveva a cuore». «Ha sofferto quando le ho annunciato la morte del cliente che l’aveva aggredita - aggiunge Diego Casonato, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Treviso -. La nostra è una categoria in trincea». Meri Zorz lo ha sperimentato sulla propria pelle ieri mattina.

La rinuncia del caso e l'ira del cliente