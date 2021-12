Aggredita mentre fa jogging, il 15enne assalitore condannato a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio

VENEZIA - Sei anni e 8 mesi per tentato omicidio e tentata rapina con riconoscimento di vizio parziale di mente (non totale come aveva chiesto la difesa): è la condanna - con uno sconto di pena - per il 15enne che lo scorso 22 marzo accoltellò Marta Novello, la ragazza di 26 anni di Mogliano salvatasi miracolosamente - dopo molti giorni di ospedale - dall'agguato del giovane mentre faceva jogging poco lontano da casa, in via Marignana.

Il Tribunale dei Minori di Venezia a novembre aveva ammesso il rito abbreviato condizionato, ovvero con la possibilità di assumere ex novo altri elementi di prova.