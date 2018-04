Twingo in park da 18 mesi: i vigili non la multano, ma.. la restituiscono Era rubata

TREVISO - Veicolo sospetto fermo in sosta, stavolta non scatta solo la multa: gli agenti hanno esaminato l’auto rilevando che, pur essendo senza danni, era palese che si trovasse in sosta da molto tempo. Si decideva, a quel punto, di contattare la Sala operativa della Polizia: gli accertamenti rilevavano che la Renault Twingo che stazionava in Via Dandolo risultava rubata nel novembre 2016, a Silea.



Veniva così contattato il trevigiano (ex) proprietario dell'utilitaria, che confermava il furto e arrivava con la copia della denuncia. Verificate le buone condizioni del veicolo e l’assenza di anomalie, la Twingo veniva riconsegnata al legittimo proprietario.

