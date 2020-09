15 agenti della polizia locale dotati di mountain bike

TREVISO - Quindici agenti di polizia locale di Treviso sono da oggi stati dotati di mountain bike per svolgere il loro servizio in ambito urbano. Gli operatori sono stati regolarmente certificati e abilitati dopo un apposito momento di formazione. In particolare, gli agenti sono stati addestrati ad inseguimenti e al superamento di ostacoli in ogni situazione e l'uso delle armi in bici. © RIPRODUZIONE RISERVATA