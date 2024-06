Agenti immobiliari abusivi nel Coneglianese, lavoravano per un'agenzia senza avere le abilitazioni: multa da 15mila euro e restituzione di 25mila euro ai clienti

CONEGLIANO (TREVISO) - Agenti immobiliari abusivi, tre "professionisti" senza abilitazione nei guai: maxi multa da 15mila euro. L’operazione, condotta dai finanzieri di Conegliano, ha consentito di appurare che il trio, che prestava la loro opera a beneficio della stessa agenzia immobiliare, avevano concluso diverse operazioni di compravendita immobiliare.

Agenti senza titoli, maxi multa

Al termine delle attività di controllo delle Fiamme gialle, nei confronti degli agenti immobiliari abusivi sono elevate multe per un importo massimo di 15mila euro e la segnalazione alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno anche in ordine all’attivazione delle procedure di restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite, per circa 25mila euro. Solo i mediatori abilitati e iscritti, infatti, possono richiedere al cliente di corrispondere una provvigione per l’attività di mediazione svolta.