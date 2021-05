Agente immobiliare abusivo: intasca 33mila euro di provvigioni, ora dovrà restituirle

CONEGLIANO (TREVISO) - AUn sessantenne operava abusivamente come agente di mediazione immobiliare, in assenza dei requisiti di cultura e competenza previsti dalla legge. Le indagini, svolte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Treviso, hanno permesso di accertare che il presunto “agente”, che operava all’interno di un’agenzia immobiliare di Conegliano, ha concluso diverse operazioni di compravendita, agendo in nome e per conto del titolare dell’agenzia, che era però l’unico in possesso di regolare autorizzazione a svolgere la professione, e assicurandosi in questo modo provvigioni per circa 33.000 euro. Al termine delle attività ispettive, nei confronti dell’agente immobiliare abusivo è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo che va da 7.500 a 15.000 euro. Inoltre, l’uomo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Treviso – Belluno per l’avvio della procedura di restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite. Solo i mediatori abilitati e iscritti, infatti, possono richiedere al cliente di corrispondere una provvigione per l’attività di intermediazione svolta. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di contrastare gli effetti distorsivi prodotti dall’abusivismo in questo settore; inoltre, è stato di recente previsto per legge che, in caso di recidiva, si configuri il reato di esercizio abusivo di una professione, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro.