CASTELFRANCO Un 56enne romano ha pubblicato su internet l'offerta di un appartamento da affittare a Castelfranco per la cifra di 500 euro mensili, peccato che fosse una truffa.



I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno individuato il malvivente, già conosciuto alla giustizia, e lo hanno denunciato per truffa. L'indagato dopo aver pubblicato la proposta di affitto, una volta ottenuto da una donna di Padova il pagamento su carta postepay di euro 500, quale anticipo, si rendeva irreperibile. Gli accertamenti effettuati hanno inoltre consentito di stabilire che l'appartamento proposto non esisteva nemmeno. © RIPRODUZIONE RISERVATA