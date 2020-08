TREVISO Prenotano attraverso i portali usando numeri puliti. Poi richiamano da contatti business chiedendo di prolungare il soggiorno. Sono in genere sudamericane e non hanno problemi economici: chiedono disponibilità per appartamenti in centro per 3 settimane e anche un mese. E fanno sempre la stessa richiesta. « C’è un ingresso indipendente con campanello unico? » . Tra le strutture turistiche trevigiane è allarme prostituzione. Dinamiche di questo tipo si stanno moltiplicando nell’ultimo mese. E una ventina di host del centro storico ha deciso di unirsi per stilare una sorta di black list e rivolgersi alla polizia postale. « Una collega l’ha colta sul fatto, a me in gennaio hanno distrutto la casa. Vogliamo cercare di tutelarci. E soprattutto in un momento così delicato, in cui ognuno deve arginare il contagio » .

IL PROBLEMA

Da due settimane 20 host trevigiani che in tutto gestiscono circa una cinquantina di strutture nel centro storico ricevono messaggi di questo tenore. « Ciao, vorrei conoscere il tuo appartamento. C’è un ingresso privato? Sono brasiliana, ci sono problemi? Lo affitto per tutto il mese di settembre » . Segue poi contatto telefonico: l’ospite invia la carta d’identità in foto all’arrivo e poi chiede di prolungare il soggiorno. Paga senza problemi , ma spesso lascia la casa in pessime condizioni. « E’ successo a tutti noi, almeno una volta. Ma ora il fenomeno sta crescendo esponenzialmente ». I b&b trevigiani quest’anno sono praticamente fermi: il turismo è in picchiata e le prenotazioni in genere sono limitatissime e tracciabili. « Per questo quando pervengono richieste di persone che bloccano la struttura per 30 giorni e hanno difficoltà a dare le proprie generalità nascono i sospetti- spiega Alessandro Sessolo, proprietario di 3 strutture in centro e insieme ad una ventina di colleghi ha dato vita al gruppo Imprese Ricettive Unite. « La modalità è sempre uguale: all’inizio le ragazze contattavano da subito.it, ma negli ultimi mesi chiamano con un numero pulito e prenotano su booking e Airbnb. Quando ricevi il primo contatto hanno un numero, quando poi si insediano nella casa il numero cambia. Chiedono di potersi trattenere di più e insistono sempre sull’ingresso e sul campanello » . Ad un certo punto diversi proprietari si insospettiscono e inseriscono sul motore di ricerca di google il secondo numero: a quel punto si capisce che la ragazza è ben posizionata sui siti per escort online.



COME FANNO

« A gennaio, due sorelle non volevano più lasciare la casa: ho chiamato i carabinieri ma non hanno potuto fare nulla perchè non c’era flagranza. E quando sono salito ha cercato di denudarsi davanti a me » . Una collega pochi giorni fa ha colto una sex worker sul fatto in casa propria e l’ha messa alla porta. Nelle ultime settimane però c’è stata una recrudescenza. E così è scattato l’allarme. « Ragazzi, occhio, c’è molto movimento losco, parlo di escort. Prenotano anche con i portali e poi ti chiedono di prolungare. Cambiano spesso numeri di telefono, fanno prenotazioni con numeri puliti e poi se tenete d’occhio i profili whatsapp cambiano i numeri con numeri business » . Da qui la decisione dei proprietari di riunirsi e stendere una sorta di black list. Con l’idea di segnalare alla polizia postale. « Potremmo anche far finta di nulla e affittare, ma in questa situazione non ci interessa certo fare business. C’è poi la grande emergenza del contagio: dobbiamo essere tutti responsabili e onestamente incentivare queste pratiche proprio non ci va » . Il mercato delle affittanze a uso turistico è in crisi con il fermo dell’aeroporto e il blocco degli arrivi. « Ma la soluzione non è affittare in questo modo: noi vogliamo che queste attività illecite non proliferino a Treviso. E vista la difficoltà e la pericolosità delle nostre attività, forse meglio un affitto calmierato per lunghi periodi » . © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA