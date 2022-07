Il caldo record picchia forte sulle salute dei trevigiani. Nelle ultime ore le ambulanze del Suem118 sono intervenute in quasi 8 casi su 10 per malori legati proprio alle alte temperature. I numeri parlano chiaro. Ieri, fino alle 19, si erano contati 144 interventi. « E 112 hanno riguardato malori » , fa il punto Marialuisa Ferramosca, direttrice della centrale operativa di Treviso. Vuol dire oltre il 77%. Non è ancora tutto. Bisogna infatti aggiungere i pazienti che si rivolgono direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di Treviso, senza chiamare l’ambulanza, per problemi a loro volta collegati al gran caldo. « Ci sono tra le 50 e le 60 persone in più al giorno rispetto alla media – ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl – una differenza che in questo periodo è fatta dalle richieste che arrivano da anziani con problemi di disidratazione » .



A conti fatti, insomma, solamente nell’area del capoluogo della Marca si stanno contando oltre 170 persone al giorno con problemi di salute causati dalle temperature schizzate alle stelle. « Vediamo molte persone hanno sincopi o difficoltà respiratorie – specifica la direttrice del Suem118 – si tratta di sintomi che possono essere ragionevolmente attribuiti ai disagi per il caldo. La criticità c’è. E’ necessario fare prevenzione e proteggersi » . Ieri è stata una giornata infernale. E l’altro ieri non era andata molto meglio: su 177 interventi del Suem, in questo caso fino a mezzanotte, 122 erano scattati proprio per rispondere a richieste di aiuto per dei malori. « Il trend è chiaramente in salita » , allarga le braccia Ferramosca. Stando alle previsioni, sarà così almeno fino a martedì prossimo. Come se non bastasse, inoltre, il caldo incide in modo pesante, intensificando i sintomi, anche sulle persone che in questi giorni sono costrette a rimanere in isolamento a casa perché contagiate dal Covid. Ad oggi sono ancora più di 16.200 i trevigiani in questa situazione. L’Usl della Marca, intanto, ha diffuso un vademecum contenente suggerimenti utili per cercare di contrastare i disagi legati al caldo. « Bevi molta acqua! Non far mancare mai acqua al tuo organismo distribuendo l’assunzione nell’arco della giornata – si legge nel documento – evita bevande gassate e troppo fredde, evita bevande alcoliche e limita l’assunzione di caffè. Consuma verdura fresca (a pranzo e a cena). Fai uno spuntino a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio. Fai pasti leggeri. Evita cibi troppo caldi, troppo elaborati, piccanti e fritti » .