L'aeroporto di Treviso tutto nuovo e più moderno con 54 milioni: ok al masterplan

TREVISO La firma è arrivata: il ministro alla Transizione Ecologica,Roberto Cingolani, ha dato il via libera al Masterplan da 54 milioni di euro realizzato da Save per rendere più moderno e funzionale l'aeroporto Canova di Treviso. Si chiude così un iter burocratico infinito, durato più di tre anni. Un'eternità. Il Masterplan ha prima passato l'esame della commissione Via per l'impatto ambientale della Regione, poi si è incagliato a Roma. Il passaggio per la Via nazionale, dell'ex ministero dell'Ambiente, è stato a dir poco travagliato. Dopo lunghe analisi i tecnici ministeriali avevano dato parere positivo spedendo il piano alla firma dell'allora ministro Sergio Costa. Che, a sorpresa, ha voluto per due volte altri approfondimenti rimandando indietro tutto il pacchetto per un altro giro alla Via. Altri mesi sono quindi passati, per arrivare a un nuovo giudizio positivo. Poi, negli ultimi sei mesi del 2020, il Masterplan è rimasto fermo sulla scrivania del ministro in attesa della firma, che non è mai arrivata. Per di più il Governo è caduto, allungando ancora di più i tempo. Infine è arrivato il nuovo ministro a sbloccare la situazione.

LE OPERE Il Masterplan prevede una nuova torre di controllo, una stazione dei vigili del fuoco più grande, moderne piazzole per gli aerei, servizi per i passeggeri in transito, la gestione di tremila parcheggi e la costruzione di una passerella pedonale che passi sopra la strada Noalese per collegare l'aerostazione a un fast-park su due piani. In più ci sono gli investimenti per tenere sotto controllo l'impatto ambientale con monitoraggi continui sia per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico che sonoro.

SODDISFAZIONE Il primo a dare l'annuncio della firma è stato Matteo Salvini, segretario della Lega: «È un risultato storico, ottenuto grazie alla Lega che è al governo della città, del Veneto e del Paese». A seguire commenti tutti all'insegna dell'ottimismo. Da Treviso evidente la soddisfazione del sindaco Mario Conte: «L'ufficializzazione significa nuove opere, cantieri, posti di lavoro, sostenibilità ambientale, mobilità, turismo e un avanzamento importante nel processo di internazionalizzazione della città e della Marca». Per Enrico Marchi, presidente di Save, è la fine di un incubo: «Oggi l'attività del Canova è ancora condizionata dalla pandemia, ma la campagna di vaccinazione è ormai avviata e la ripresa del trasporto aereo, se pur graduale, ci sarà. La firma odierna costituisce un passo in avanti fondamentale, che renderà l'aeroporto un volano di rilancio per tutto il territorio e per un settore, quello del turismo, che sta soffrendo enormemente». Chiude Federico Caner, assessore regionale al Turismo: «Una buona notizia per il settore turistico, che, con 17 milioni annui di euro di fatturato, rappresenta la prima industria regionale».