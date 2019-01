Stop a partenze e atterraggi notturni, la Torre di controllo dell'aeroporto di Treviso chiuderà alle 23

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Alle 23 si chiude, nella torre di controllo del Canova non rimarrà più nessuno. E tutti iche, per qualche motivo hanno accumulato, verranno. Lo annuncia il sindaco Mario Conte: «Si comincia da questa settimana - spiega - se un aereo arriva entro le 23 potrà atterrare a Treviso, oltre verrà dirottato su Venezia. Siamo stati categorici con Save, che ha accettato dimostrando grande disponibilità». Stesso discorso per i decolli: l'ultimo volo dovrà alzarsi dalla pista dello scalo trevigiano obbligatoriamente entro le 23, se non lo farà, partirà la mattina dopo. Questo vuol dire che le compagnie aeree dovranno tarare gli orari degli ultimi voli serali tenendo conto degli orari della torre: «Forse, inizialmente, ci sarà qualche disagio per i passeggeri di quell'ultimo