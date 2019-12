Aeroporto Canova, bloccato il piano di sviluppo: «Danni per 150 milioni»

di Paolo Calia

TREVISO Oltre 150 milioni di euro. A tanto ammonterebbero i danni provocati dal blocco del progetto di sviluppo dell'aeroporto Canova. Il sindaco Mario Conte sta preparando una lista delle conseguenze, dal suo punto di vista tragiche, legate al rifiuto da parte del ministro all'Ambiente Sergio Costa di firmare il via libera al masterplan da 54 milioni di euro redatto da Save. Costa ha rispedito tutto il pacchetto Canova all'esame della nuova commissione Via: in pratica ha azzerato quanto deciso fino a oggi riportando alla casella di partenza tutto l'iter burocratico. E Conte non ci sta. E la sua lista dei danni si aggiunge alle pesantissime bordate sparata dal governatore Luca Zaia, che ha accusato il ministro e tutto il Movimento 5 Stelle di voler bloccare ogni grande opera in rampa di lancio.