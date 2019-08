Due passeggeri fermati in aeroporto: in pancia un chilo e mezzo di droga

TREVISO - Più di 1,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti in polvere, cocaina ed eroina, sono stati intercettati dai funzionari doganali dell'aeroporto di Treviso e dalla Guardia di Finanza attraverso l'arresto di due passeggeri nigeriani scesi da un volo proveniente dal Belgio.



Il materiale era compresso in ovuli ingoiati dai due prima della partenza. Dopo l' espulsione dello stupefacente avvenuta all'ospedale di Treviso, gli stranieri sono stati trasferiti in carcere.

