TREVISO - «Io e Flavia in campo per un’esibizione. Ne vedrete delle belle». Adriano Panatta non svela troppo, ma l’occasione è sicuramente da non perdere. Metti un sabato con Adriano e Flavia Pennetta. Occasione unica per gli amanti del tennis e per la città. Si scaldano i motori in Ghirada per il rendez-vous sportivo dell’anno: il primo week end di aprile in città i big dello sport.





PARATA DI STELLE

Parata di stelle all’Adriano Panatta Racquet Club dal 1 al 3 aprile: ex sportivi ed atleti olimpici si sfideranno in un inedito torneo di padel. Mentre il 2 aprile Adriano Panatta e Flavia Pennetta si sfideranno in un’esibizione di tennis. Gli appassionati sono già in fibrillazione: Treviso diventerà l’epicentro di una tre giorni di sport che schiera nomi come il calciatore Luca Toni, lo sciatore Christian Ghedina, l’olimpionico Igor Cassina e l’ex pallavolista Riccardo Pittis. L’idea è rilanciare il tennis a Treviso e spingere il padel che sta conoscendo una sempre maggiore fortuna anche in Italia. Non solo tra gli adulti, ma anche tra gli studenti delle scuole di tennis. Alla chiamata di Adriano hanno già risposto Luca Toni, Fabrizio Ravanelli, Fabio Ongaro, Nicola Amoroso, Christian Ghedina, Igor Cassina, Mirko Bergamasco, Riccardo Pittis e il giornalista Stefano Meloccaro.

IL TABELLONE

La tre giorni si apre con un apericena con estrazione del tabellone, mentre nella giornata di sabato si parte con il torneo. Durante la giornata ci sarà un’esibizione di atleti paralimpici. Domenica mattina Stefano Meloccaro si collegherà direttamente da Treviso con Sky per la sua trasmissione mentre nel corso della giornata si terranno le varie fasi fino alla finale e alle premiazioni. Dopo l’evento di gennaio, che ha visto l’abbrivio delle attività grazie alla presentazione del libro di Stefano Meloccaro, al Panatta Racquet club arriva il primo evento che unisce post e mondanità, e ha il pregio di portare a Treviso un’inedita squadra di campioni tutti legati all’amore per il tennis e all’affetto per Adriano Panatta. Sarà entusiasmante vedere in campo la signora del tennis Flavia Pennetta, campionessa e donna amatissima dagli sportivi, sfidare il padrone di casa. Ma bello vedere anche come se la caveranno con il padel gli altri grandi campioni del calcio, dello sci, delle discipline olimpiche. Così il Club inizia a delineare la sua anima fatta di incontri, di storie e di sport. L’idea è quella di cucire un luogo su misura di persone che scelgono lo sport come evasione e occasione di socialità. Con il desiderio di incontrare nomi maiuscoli dell’Italia sportiva, ma anche di frequentare nella quotidianità il circolo e la sua club house.