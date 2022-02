Addio a Giovanni Busnardo, ex sindaco di Altivole e segretario generale della Fnp Cisl

TREVISO - È venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Busnardo, ex sindaco di Altivole nel 1955. Busnardo, che avrebbe compiuto 95 anni il prossimo mese di giugno, è spirato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove era ricoverato. Nativo di San Vito di Altivole, si era trasferito nel capoluogo dopo il matrimonio.

Busnardo ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla politica, tanto che fino al 1973 è stato dirigente dell’Ufficio Imposte di Consumo a Treviso per poi dedicarsi all’attività sindacale dei pensionati con il ruolo di segretario provinciale per la Fnp della Cisl trevigiana. Dopo la guerra era invece diventato il primo segretario della Democrazia Cristiana a San Vito per poi entrare nell’Azione Cattolica grazie alla formazione culturale e morale che lo ha sempre contraddistinto.

Giovanni lascia oggi nel dolore i figli, le nuore, i nipoti, i pronipoti ed il fratello. Le esequie martedì 8 febbraio alle 10 nella Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice di Treviso, mentre sarà poi sepolto al cimitero di San Vito di Altivole.