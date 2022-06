Addio a Bruno Rizzato, storico pioniere dello sport paralimpico e del basket in carrozzina in Italia

ZERO BRANCO - Lutto nel mondo della pallacanestro. Nella giornata di lunedì è venuto a mancare, all’età di 75 anni, Bruno Rizzato già Consigliere ed allenatore della Polisportiva Disabili della Marca, oltre che vero pioniere del mondo paralimpico ed in particolare del basket in carrozzina sia trevigiano che nazionale. Originario di Zero Branco, dove risiedeva con la moglie, a poco più che 20 anni rimase vittima di un grave incidente sul lavoro (cadde da un tetto all’interno di un cantiere mentre lavorava come muratore) che gli segnò la vita. Successivamente, dopo un lungo periodo riabilitativo in alcune strutture del triveneto, si dedicò allo sport fondando dapprima lo Jesolo Sport paraplegici, passando poi per l’A.S.Pe.A. Padova ed infine, nel 1993 assieme ad altri tre amici, fondò la PDM Treviso portando il suo amato basket in carrozzina anche nella sua città di origine.

APPROFONDIMENTI ZERO BRANCO Morto Bruno Rizzato, fondatore ed allenatore della PDM Treviso

Grande sportivo: costruì le prime carrozzine da basket

Fin da subito si distinse per tenacia, altruismo ed ingegno, anche perché come giocatore nel rettangolo di gioco si sapeva far rispettare ed apprezzare per essere duro ma corretto, oltre che sempre al servizio della squadra e del proprio pivot. Una passione per lo sport che nel tempo lo portò a costruire le prime carrozzine da basket (le “bighe” come amava chiamarle lui) nel garage di casa, gettando così le basi dell’industria italiana di settore allora inesistente. Alla PDM Treviso rivestì poi il ruolo di capo allenatore inventando da zero il movimento paralimpico trevigiano e trasmettendo i propri insegnamenti a decine e decine di atleti che, in alcuni casi, ancora oggi calcano i parquet nazionali. «Non si è mai pronti a notizie come questa, soprattutto per un amante dello sport e della vita come era lui. Anche se Bruno aveva deciso di non essere più parte attiva della nostra società è stato e sempre sarà uno di noi – dichiara l’attuale presidente della PDM, Paolo Barbisan - Senza di lui non saremmo quello che siamo. Basti pensare che, come precursore dello sport paralimpico, era per noi un tuttofare e colui che, con il proprio furgone, trasportava i ragazzi da casa al campo d’allenamento, sistemando al bisogno anche le loro carrozzine. Gli dobbiamo molto». Da qualche anno Rizzato si era ritirato a vita privata pur continuando a tenersi aggiornato sui risultati della PDM Treviso e dei suoi ragazzi. Lascia nel dolore la moglie Luisa e tantissimi amici e colleghi che si sono subito stretti intorno alla famiglia e alla società in questo difficile momento, così come fatto anche dal Sindaco Luca Durighetto. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco, giovedì alle ore 16, quando Rizzato vi giungerà dalla Casa Funeraria COF di Treviso dove potrà essere salutato dalle 08.30 alle 15.30 presso la saletta a lui dedicata. Il Santo Rosario sarà invece recitato alle ore 19.15 di oggi sempre in chiesa. Il caro Bruno verrà infine tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Pergine Valsugana (TN).