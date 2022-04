SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Una condotta di collegamento tra una sponda e l’altra del Piave. Con l’obiettivo di interconnettere la zona a nord e quella a sud del fiume, per garantire l’approvvigionamento idrico in caso di scarsità d’acqua o di inquinamento della falda. Uno dei progetti più imponenti mai realizzati da Alto Trevigiano Servizi, che ieri è stato visitato da una cinquantina di studenti di Ingegneria Civile dell’Università di Padova. La condotta, che da Sernaglia attraverserà il subalveo all’altezza della stretta del fiume in località Passo Barca a Falzè, per poi arrivare sul fianco nord del Montello a Nervesa, prevede un investimento di oltre 2 milioni di euro. Il cantiere, iniziato a fine 2021 e in completamento per quest’estate, vede la posa di una tubazione sotto l’alveo di 80 centimetri di diametro, lunga 350 metri. L’opera collegherà la linea di poco meno di un chilometro che si trova a nord del fiume e quella a sud dello stesso, che arriva fino al campo pozzi Le Campagnole a Nervesa.



CORSO DEVIATO

Per la realizzazione si è proceduto a deviare il corso del fiume con un argine in ghiaia alto 5 metri e parallelo alle sponde, innalzato dalle ditte Coletto e Adriastrade, aggiudicatarie dei lavori idraulici. In modo da consentire la posa della condotta da ambo i lati, mentre sono stati messi in atto anche sistemi di pompaggio tramite idrovore per emungere l’acqua che scorre sotto il letto. L’intervento andrà a completare una interconnessione con reti a maglie chiuse tra le condotte di Ats delle due zone, con la possibilità di integrare l’alimentazione con altre fonti, quali il Campo Pozzi di Nervesa.



IMPORTANZA STRATEGICA

«Per la sua importanza strategica e per l’imponenza del cantiere, l’opera di attraversamento del Piave è destinata a entrare nella storia del territorio – spiegano da Ats il presidente Fabio Vettori e l’a.d. Pierpaolo Florian - la realizzazione di questa sorta di bretella servirà a scongiurare in futuro eventuali problematiche relative alla carenza qualitativa e quantitativa d’acqua sia in Destra che in Sinistra Piave. Importante anche la sinergia fra mondo accademico, la nostra società e le imprese, con gli studenti a poter vedere dal vivo ciò che studiano in aula». “Siamo molto onorati di aver ospitato la delegazione degli studenti dell’Università di Padova – ha detto il sindaco di Sernaglia Mirco Villanova – quest’opera e l’altra, relativa al collettore fognario con Moriago in corso nel nostro territorio, sono di fondamentale importanza e rese possibili grazie della stretta sinergia fra Comune e Ats»