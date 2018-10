Acqua biancastra nel canale: scatta il blitz dell'Arpav per le analisi, forse residui di cantina

di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FARRA DI SOLIGO - Acqua biancastra nel canale che costeggia via Cavre, nella campagna di Col San Martino. E l'aria, testimonia chi è passato per quella strada, era irrespirabile: c'era uno strano odore. Tanto che qualche residente ha contattato il comando della polizia locale. Un vigile, a metà mattina, si è recato sul posto, ma quella segnalazione pareva non trovare conferma. Poi ancora nuove segnalazioni, a cui si sono aggiunti video e foto postati in rete a documentare l'acqua che lungo il canale,...