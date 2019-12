Fake news sull'acqua alta: boom ​di disdette di turisti a Capodanno

, passeggero e da sempre parte della vita dei veneziani - prosegue Bonacini - Ma dalla marea di novembre, che ha raggiunto un livello eccezionale per una coincidenza rarissima di 4 fattori a loro volta sporadici, la città di Venezia, patrimonio dell'umanità, è stata penalizzata due volte: la prima dall'acqua che ora si è asciugata ma che ha lasciato dietro di sé milioni di euro di danni, la seconda dall'effetto che le immagini della città sommersa hanno avuto sugli arrivi di turisti da tutto il mondo. Per questo motivo crediamo sia necessario fare chiarezza - ha aggiunto il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori - Le immagini hanno fatto il giro del mondo, ma un altro aspetto, altrettanto importante, non ha fatto breccia: l'evento straordinario del 12 novembre è durato un'ora e mezza, la marea è scesa e nel giro di poche ore la situazione è tornata nella norma».

VENEZIA - L'di novembre fa danni anche anche a distanza. Ad un mese dall'eccezionale evento (12 novembre) gli albergatori denunciano undell'occupazione rispetto al 100% del 2018 e delle«un calo senza precedenti, con una flessione - raccontapresidente dell'Ava, l'associazione veneziana nella conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma - che non si è registrata nemmeno dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Nel primo mese abbiamo avuto unpari al 45%».«L'acqua alta è un fenomeno ordinario