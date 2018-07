Lama nel petto alla festa cingalese: l'aggressore scappa tra le danze

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREGANZIOL - Tra danze vorticose scandite dai tamburi e musiche popolari dal sapore esotico, provenienti dall'isola di Ceylon e dall'India, la serata era proseguita senza intoppi. Il concerto aveva fornito l'occasione per riunire gran parte della comunità cingalese trevigiana, presente in modo stabile nella Marca da quasi vent'anni. Villa Marcello, per una sera, era stata così colorata dalle lunghe tuniche usate da uomini e donne, arrivati a frotte dall'imbrunire di sabato. Erano circa in trecento. Ma poche...