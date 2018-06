Accoltellato in casa dal papà ferroviere, guarisce, picchia e maltratta la madre

di Denis Barea

ODERZO - Mezzora di grande tensione in camera di consiglio per il giudice Cristian Vettoruzzo. Poi arriva la sentenza: colpevole, 4 mesi la pena con le attenuanti generiche (la vittima è suo figlio). Quand'era ai domicilairi a casa è scoppiato nuovamente l'inferno: il figlio Alisson è tornato ad infierire sulla madre, che lo ha denunciato. E ora è indagato dalla Procura per maltrattamenti ed ha il divieto di avvicinamento alla donna. Si è chiuso così il processo di primo grado a...