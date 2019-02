Abusi sessuali su una ventenne, ginecologo sotto inchiesta: violenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO - Si era affidata alle competenze di un nuovo ginecologo, diverso da quello che l'aveva sempre seguita, nel momento per lei più delicato. Quello successivo a una gravidanza inattesa, che non si era sentita di proseguire e aveva deciso di interrompere. Ma dopo quella difficile esperienza, specie per una ragazza di appena vent'anni, è finita nelle mani sbagliate: quelle di un medico che, stando alle accuse mosse dalla giovane e supportate dai primi riscontri dei carabinieri ai quali si è rivolta,...