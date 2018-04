Lite per un tamponamento, la moglie incinta si sente male e perde il bambino

di Luciano Beltramini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - È accorsa ache stava avendo un', condita da, ma si è bloccata a pochi passi di distanza ed è stata colta da. Un dramma, perché era incinta. La donna è stata portata d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Valentino, dove si è consumata la tragedia:perdendo così il bambino.All'origine di questa assurda vicenda ci sarebbe unavvenuto martedì a Biadene. Un quarantenne italiano - forse per distrazione, forse per qualche bicchiere di troppo - in retromarciadi un trentenne di origini straniere. I due, a quanto pare, si sono accordati per ritrovarsi all'indomani e così è stato. Dovevano fare la. Ma la discussione è degenerata. L'italiano aveva di nuovo bevuto e, forse smanacciato, ha perso l'equilibrio ed è finito a terra e perdendo i sensi proprio mentre la moglie del trentenne stava accorrendo: l'attenzione si è spostata da lui a lei, vittima di un'improvviso malore. Sono partite immediatamente le chiamate al 118 e si è formato un capannello di persone attorno alla scena...