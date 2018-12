Abbuffata di Vigilia e Natale: in 30 finiscono in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Il problema non è tanto, o solo, quanto si mangia a Natale, ma soprattutto quanto si è abituati a mangiare durante l'anno. Va da sé che se si esagera tra primi, secondi, contorni e dolce, il panettone diventa una sorta di mazzata finale in grado di spedire direttamente chiunque all'ospedale. È il caso dei tanti, troppi anziani soccorsi nel primo pomeriggio di martedì, ma diversi interventi sono stati effettuati anche a Santo Stefano, dagli infermieri del Suem che tra le 13.30 e le 15 del 25 Dicembre hanno ricevuto un susseguirsi di telefonate da ristoranti e abitazioni private per principi di soffocamento, nausee e forti malesseri. È c'è chi ha addirittura perso i