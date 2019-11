CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOLLINA (TREVISO) - Trenta furti in un giorno, 350 in venti. Sono i dati delle ultime settimane nella Marca. Sconfortanti nella misura in cui l'impegno delle forze dell'ordine nelle azioni di contrasto è massimo. Ma ieri, non sono state le abitazioni l'obiettivo dei ladri, bensì l'abbazia di Follina. La denuncia dell'accaduto è del diacono Costantino Cusinato che, con altri volontari, gestisce il negozio di souvenir che si trova nel chiostro dell'abbazia. Ignoti si sono introdotti nel locale scassinando la porta e si sono impossessati del denaro rimasto in cassa dalla sera precedente.