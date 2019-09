Campane tibetane all'abbazia di Sant’Eustachio con Evolution’s Waves

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NERVESA - Esperienza suggestiva per vivere le prime ore dell’autunno con l’associazione Evolution’s Waves. Sabato 21 e domenica 22 ai visitatori della secolare(Tv), illuminata dalle luci del tramonto, ecco il massaggio sonoro vibrazionale con Campane tibetane e Gong per guidare il rilassamento.Le campane tibetane vengono utilizzate fin dalla notte dei tempi a scopo curativo. Giunte in Occidente da circa cinquant’anni, il loro suono e le loro vibrazioni recano benefici sotto molteplici punti di vista, favorendo il rilassamento e lo scarico delle tensioni muscolari, emotive e psichiche, riducendo l’ansia e alleviando l’ipertensione arteriosa.Durante l’evento, dalle 18:00 alle 19:30, gli strumenti verranno suonati sopra i partecipanti stesi a terra, in pieno contatto con la natura, i suoi colori e profumi. Una pratica millenaria, in un luogo, l’Abbazia di Sant’Eustachio, che, grazie al recente restauro promosso da Ermenegildo Giusti, è tornato a raccontare la sua storia antica e spirituale.Un’esperienza unica, da provare almeno una volta nella vita, che permetterà di entrare in contatto con se stessi e recuperare energie.