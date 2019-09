TREVISO - Incidente stradale fra 2 camion, in A27 fra Conegliano e Treviso nord, direzione Sud sul ponte del Piave (dove non c'è la corsia di emergenza che rallenta l'arrivo dei mezzi di soccorso per via del grande traffico che si è creato). Uno dei due conducenti è rimasto incastrato ma sempre cosciente. I due camion trasportavano fanghi ed elementi per mobili.

