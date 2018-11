Liberalizzare la A27 costa 3 milioni l'anno: ecco perché è impossibile farlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO -, e solo per ilQuesto il conteggio fatto dallaquando le è stato chiesto un parere sulla. Lo si apprende da una lettera arrivata a Ca' Sugana il 20 ottobre 2017 firmata da Società Autostrade e indirizzata all'ufficio Viabilità e all'allora sindaco Giovanni Manildo, che sul tema della liberalizzazione ha insistito in più occasioni. Lettera che, prima di oggi, non è mai stata diffusa o di cui si è solo accennato in colloqui privati. Società Autostrade, nell'occasione, ha dato una risposta che pare mettere una pietra sopra a ogni sogno di gloria. Avere un tratto autostradale senza pedaggio, una sorta di tangenziale aggiuntiva per sgravare il peso del traffico che soffoca la città e mezza provincia, è impresa ardua. I tecnici di Autostrade lo