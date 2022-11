A27 Mestre-Belluno, chiusa l'uscita della stazione di Faldalto dalle 8 alle 18

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire prove di carico sul viadotto "Fadalto nord", verrà chiusa la stazione di Fadalto, in uscita per chi proviene da Venezia, dalle 8 alle 18 di mercoledì 16 e di giovedì 17 novembre. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto nord.