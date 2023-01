SALGAREDA (TREVISO) - Un nuovo contratto aziendale sancisce la proficua collaborazione fra sigle sindacali e 3b, l'azienda di Salgareda autentico riferimento internazionale nella produzione di componenti per mobili e di mobili in kit . Piena soddisfazione per l'intesa raggiunta in un innovativo accordo che comprende la conciliazione vita-lavoro, il lavoro agile, la prevenzione delle discriminazioni e il benessere organizzativo .

«Siamo lieti di aver raggiunto questo risultato, dopo intense settimane di lavoro insieme alle organizzazioni sindacali - ha dichiarato Luca Visentin, direttore generale di 3b - . Queste ultime hanno contribuito in modo determinante al dialogo di collaborazione, sposando il comune obiettivo di proseguire nel processo di miglioramento continuo delle relazioni industriali e della qualità di vita di tutti i lavoratori». Il contratto ha validità triennale ed esamina tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro.

Welfare aziendale e non solo

Nello specifico, il documento introduce contenuti come la prevenzione delle discriminazioni basate sull'origine etnica o sul sesso, nel pieno rispetto della tutela dei diritti di libertà e di dignità di ciascuno. Inoltre, 3b si impegna a divulgare la cultura del rispetto della persona e ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione di denunce di discriminazione o molestia. Per gli impiegati arriva l'orario flessibile di entrata e uscita e l'introduzione (già dal mese di febbraio) del lavoro agile, con un'attenzione particolare per i collaboratori che abbiano figli minori di 12 anni. Previste poi borse di studio per i figli dei collaboratori con buoni risultati scolastici. Sul versante del welfare aziendale, ci saranno integrazioni dai buoni pasto al premio integrativo aziendale, legato al raggiungimento di obiettivi di fatturato, qualità e produttività.



LE DECISIONI

L'azienda ha inoltre deciso di incrementare il proprio contributo, oltre a quanto previsto a livello nazionale, per i lavoratori che aderiscono ai fondi di previdenza complementare negoziali. «Confermiamo la gratificazione per un rinnovo contrattuale che rafforza le tutele e qualifica economicamente l'apporto dei lavoratori al successo dell'azienda - affermano Marco Potente e Roberto Martini della Filca Cisl Belluno Treviso e Cristian Dalla Pozza e Daniel Plescan della Fillea Cgil Treviso - La contrattazione con 3b, come con tutte le grandi realtà, non è mai né semplice né scontata. Abbiamo sottoscritto un contratto che ha trovato gradimento in tutti i contraenti».