Elisa Girotto. Fra i 18 regali per Anna ci sono i libri per Natale «Dalla mamma»

SPRESIANO (TREVISO) - Meno di una settimana e 18 regali, il film ispirato alla vita di Elisa Girotto, la mamma trevigiana morta nel 2017 a 40 anni, sarà nelle sale italiane. La pellicola racconta il toccante gesto d'amore della donna per la sua piccola Anna: affidare al marito Alessio Vicenzotto un dono per ciascun compleanno della loro bimba, così da accompagnarla fino alla maggiore età. Ma in realtà i pacchettini lasciati nella casa di Spresiano sono più numerosi, perché sono stati pensati anche per i tanti Natali che madre e figlia non potranno trascorrere fisicamente insieme. Come quello, accompagnato da un tenero biglietto, che il papà della piccina ha fotografato e postato su Facebook il giorno della vigilia. Dentro c'erano quattro libri, fra cui un volume dal titolo emblematico: La tua vita sarà meravigliosa.

L'IMMAGINE

Alessio il 24 dicembre ha postato l'immagine del regalo con un bigliettino: Da mamma Elisa a Anna. Buon Natale 2019. Vedere quella grafia precisa e arrotondata è davvero forte. Anna, del resto, ha imparato a convivere con l'assenza. Perché lei, grazie al papà e alle istruzioni che mamma ha lasciato, sta crescendo serena e amata. La bambina oggi ha 3 anni: ha quindi già scartato i doni di tre compleanni. Libri, quaderni e messaggi personalizzati con la scritta: Ci pensa il mio papà. Nel film diretto da Francesco Amato, invece, Anna Vicenzotto è un'adolescente inquieta, che deve ancora venire a patti col dolore e l'assenza. «Io sto cercando di fare di tutto per evitarle fragilità e dolore, ma la vita non è perfetta e forse Anna nell'adolescenza potrà avere dubbi e inquietudini», allarga le braccia il papà. A lungo la famiglia ha pensato se fosse il caso di girare un film. «Ci siamo confrontati e abbiamo detto: almeno Anna potrà incontrare sua mamma nella finzione cinematografica. Poi se vorrà vedrà il film, sennò aspetterà, ma non volevamo negarle questa possibilità». Lucky Red ha messo insieme un ottimo cast: Vittoria Puccini è Elisa, Benedetta Porcaroli Anna, vera protagonista del film, ed Edoardo Leo è Alessio. «Questa produzione è stata curata e amata da tutto il cast ribadisce Vicenzotto . Mi sento privilegiato per aver potuto seguire la sceneggiatura, stare sul set e raccontare agli attori il mio rapporto con Elisa».



NELLE SALE

Il film uscirà nelle sale il 2 gennaio. A Treviso al Cinecity, al cinema Corso e al multisala Manzoni. A Mestre al Candiani Img Cinemas e all'Uci Cinema. A Padova al cinema Porto Astra. La pellicola racconta la storia vera di Elisa che, sapendo di non avere speranze di vita, nei suoi ultimi mesi pensa a come restare vicino alla piccola dopo la sua morte. È così che ogni anno, nel giorno del proprio compleanno, la bambina riceve un regalo da parte della madre, fino alla maggiore età. Una storia di amore e di forza di una mamma che ha travalicato la morte pur di stare accanto a sua figlia. E una storia d'amore che aveva un appuntamento fisso anche a Natale.

Elena Filini

