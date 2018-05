Mamma orsa scappa per salvare i suoi cuccioli, ma uno rischia di morire

di Oliva Bonetti

TRENTO E VERONA - Se n'è andata, sconfinando, per mettere in salvo i suoi cuccioli dai maschi della sua specie. L'amore diperò potrebbe non bastare: uno dei tre orsetti, il più debole, è in difficoltà e quasi certamente non ce la farà a vivere. L'orsa se lo tiene vicino, cercando di scuoterlo, di farlo reagire. Potrebbe decidere di abbandonarlo, se vedrà che il piccolo, sempre più debole, è destinato alla morte.La storia è raccontata nelle tenere, una decina di giorni fa. Ieri il filmato è stato diffuso sul profilo social del governatore Luca Zaia. «L'eccezionalità della ripresa - spiega Zaia - sta nel fatto che normalmente un'orsa mette al mondo due cuccioli, mentre il parto triplo è un evento estremamente raro». Una meraviglia della natura, insomma.