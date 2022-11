Trento. Pusher consegna la droga sfrecciando sul monopattino: 28enne arrestato

TRENTO - Sfrecciava in monopattino per consegnare la droga ai clienti. Un 28enne ieri sera, 3 novembre, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Trento per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti avevano già notato il giovane spostarsi in monopattino nel centro della città, incontrando alcuni tossicodipendenti. E in un'occasione hanno visto la cessione a due ragazzi.

Fermati gli acquirenti, non hanno potuto far altro che confermare di aver appena comprato droga: 40 grammi di eroina e 4 grammi e mezzo di marijuana. I poliziotti hanno raggiunto il pusher che nel frattempo era riuscito a vendere altra eroina a una terza persona. A casa ne aveva ben altra: cocaina, eroina, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio. Ora si trova in carcere.