Non si trova Silvano Fedel, il runner scomparso da 4 giorni. Mezzo metro di neve copre ogni sua traccia

TRENTO - Sono riprese all'alba di oggi, 4 aprile 2022, le ricerche di Silvano Fedel, 55enne di Civezzano (Trento), scomparso venerdì 1 aprile sopra l'abitato di Rango. L'uomo, un ex-biathleta esperto ed allenato, era uscito per una corsa in montagna. Le ricerche da subito sono apparse complesse a causa del manto di neve. Purtroppo dal giorno della scomparsa in zona è caduta molta neve, che non solo ha cancellato le tracce e annullato gli odori, ma ha anche ricoperto con uno strato fino a 50 centimetri i ripidi valloni della montagna.

Le ricerche

Ora le squadre si stanno concentrando in un'area piuttosto vasta che va dal monte San Martino al passo del Ballino, nel Bleggio superiore, comprendendo l'abitato di Rango, cima Sèra, malga Stabio, passo Durrone. Sono impegnati nelle ricerche gli operatori del Soccorso alpino delle stazioni di Val Rendena-Busa di Tione, San Lorenzo in Banale, Valle del Chiese, Pinzolo e Molveno, assieme alle squadre dei vigili del fuoco volontari del Bleggio superiore, al corpo permanente dei pompieri e alla Guardia di finanza. Stanno utilizzando anche i droni e le unità cinofile di Moena, ma finora nessuna traccia dell'uomo.