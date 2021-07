TRENTO - Letizia Paternoster, nella sua Val di Non, pedala da sempre. Dal triciclo che non mollava mai alla biciclettina, quasi subito senza rotelle, fino alla prima bici da grande, acquistata nel negozio del suo conterraneo Maurizio Fondriest. Campione del mondo dall'occhio lungo che l'arruola subito nella sua squadrina, come la chiama lui. Da lì l'ascesa è folgorante. Letizia domina le categorie giovanili del ciclismo su pista a suon di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati