Cadono grossi massi sulla comunale in Valbrenta: strada chiusa

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA., in territorio del comune di, in Valbrenta. Prima dell’imbrunire dei massi, anche di grosse dimensioni, sono caduti in seguito al disgregarsi, pare, di una 'masiera' dell’, in località Col di Cera, qualche centinaio di metri a sud della contrada Costa. Lungo la parete rocciosa dove si è verificato il franamento sono già state posizionate, in passato, delle reti di protezione contro la caduti di massi. La comunale Valgadena è il prolungamento in destra Brenta della provinciale Campesana-Valvecchia,. Sul posto è subito giunta una squadra d’intervento e anche il sindaco di Valstagnaper verificare la situazione. «E’ stata disposta la chiusura del tratto di strada interessato, provvedendo alla segnalazione delle deviazioni del traffico, con esclusione dei mezzi pesanti, attraverso i ponti di località Valgadena e Costa - ha confermato il sindaco, - in attesa del sopralluogo sulla parete rocciosa e l'Alta Via del Tabacco, la bonifica dei massi ancora pericolanti e la messa in sicurezza dell’area».