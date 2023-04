Trento. Coltivava marijuana in tre serre a casa, sul mercato gli avrebbe fruttato 80 mila euro: 34enne arrestato

TRENTO - Tre serre domestiche, 8 chili di marijuana e 3 etti di hashish. Ecco cosa hanno trovato i finanzieri del gruppo di Trento lo scorso 31 maggio a casa di un 34enne. L'uomo è stato arrestato.

I cani dell'unità cinofila Aron e Apiol, passando per via Brennero, hanno annusato qualcosa e hanno indirizzato i loro conduttori verso alcuni garage sotterranei. In uno di questi c'erano diversi sacchi di plastica nera e barattoli di vetro con oltre 7 chili di marijuana e quasi 3 etti e mezzo di hashish. Una volta risaliti all'identità dell'affittuario i finanzieri hanno perquisito la sua casa, situata a Caldonazzo. Qui sono stati trovati 4 mila euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio, e un bilancino di precisione. Il 34enne è agli arresti domiciliari.

Dopo il giudizio direttissimo l'imputato ha confessato di avere anche un altro appartamento nella frazione di Povo dove c'era altra droga. Qui i finanzieri hanno trovato tre serre abbastanza grandi da occupare ciascuna una intera stanza, dotate di ventilatori e lampade UV per accelerarne la crescita. C'era anche un efficiente impianto di aspirazione così da assorbire l'odore tipico della cannabis. Nelle serre c'erano 110 vasi con piante di marijuana. Nel complesso la sostanza avrebbe fruttato sul mercato 80 mila euro.