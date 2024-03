VITTORIO VENETO «Abbiamo vinto una battaglia contro i titani». Ci sono voluti quasi dieci anni a una famiglia di Rindola per vedersi riconosciuto dal giudice del tribunale di Treviso un risarcimento in denaro per il disagio patito mentre era in corso la costruzione del traforo di Santa Augusta, la variante alla statale 51 d’Alemagna “La Sega-Rindola” che ora passa a fianco alla loro casa. Le finestre dell’abitazione che spaziavano sui prati verdi e la quiete sono ormai un vecchio ricordo. Al verde si è sostituita la strada che corre in trincea a fianco alla casa e al suono degli uccellini il rombo delle moto, amplificato dalla galleria. Ma il disagio più grande, come viene testimoniano da questa famiglia, venne vissuto dieci anni fa, quando il cantiere iniziò. Ruspe, scavi, martelli pneumatici, via vai di mezzi pesanti, idrovore che intercettavano l’acqua che invadeva il cantiere. «Non potevamo dormire né di notte, né di giorno» ricordano oggi.

L’ITER

Dieci anni fa la decisione di avviare una causa civile contro le ditte impegnate in quei lavori per conto di Anas. Un’azione legale impegnativa, anche sotto il profilo economico, che ha avuto esito positivo pochi giorni fa con la sentenza che ha riconosciuto un risarcimento in denaro a questi residenti. «Si è concluso un lungo percorso intrapreso quasi dieci anni fa – testimonia la famiglia che risiede a Rindola e che ha avuto la forza e la determinazione di avviare questa battaglia legale -. Dopo tanti disagi, notti insonni, arrabbiature, avvilimenti e grandi sacrifici nell'affrontare una causa così lunga, possiamo dire “è finita”. Un grazie al nostro instancabile avvocato e ai professionisti che ci hanno aiutato a districarci nel groviglio della burocrazia. E anche a tutti coloro che ci hanno sostenuto in tutti i modi e ci sono stati vicini. La nostra soddisfazione è grande perché abbiamo vinto una battaglia contro i titani! Sempre convinti di essere dalla parte della ragione, abbiamo resistito, pretendendo il giusto, né di più, né di meno. Ed il risultato è arrivato».

GLI ACCERTAMENTI

L’azione legale ha richiesto molti accertamenti, sopralluoghi, verifiche e perizie da parte del ctu – il consulente tecnico d’ufficio – nominato dal giudice. La già lenta giustizia italiana ha poi subito un ulteriore rallentamento durante il periodo della pandemia, con il rinvio delle udienze di molti mesi. «Inizialmente le ditte ci avevano proposto un risarcimento per non intraprendere l’azione legale, una somma irrisoria che non teneva conto dei grossi disagi patiti. Noi – afferma la famiglia - abbiamo preferito proseguire, pretendendo il giusto».

