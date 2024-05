Medicina, arriva la stampante 3D che riproduce tessuti umani "vivi". Tecnologia brevettata da un'azienda trevigiana

TREVISO - Da Treviso una svolta per la ricerca medica. Arriva la prima biostampante in 3D capace di stampare tessuto cellulare a partire dalle cellule originarie del paziente, coltivate in vitro. Tessuto che i medici, per la prima volta al mondo, potranno utilizzare direttamente in sala operatoria. A sviluppare questa tecnologia è stata l'azienda trevigiana SolidWorld Group Spa, che oggi, 22 maggio, ha depositato tramite la controllata Bio3DPrinting, il brevetto per la prima testa personalizzata operativa di Electrospider.

La macchina, attraverso queste nuove teste brevettate, è oggi in grado di lavorare su quattro tipi di cellule diverse legate alla ricostruzione di tendini e giunzioni mio-tendinee, che sono punti di passaggio specifici tra muscoli e tendini in cui la tensione generata dal muscolo viene trasmessa al tendine. Si tratta di una soluzione d’alta avanguardia per la creazione di tessuti e organi umani a supporto della ricerca medica.

I vantaggi? Electrospider, spigano dall'azienda, consente al paziente di evitare di sottoporsi a diversi e dolorosi interventi di trapianto consentendo, peraltro, di ridurre sensibilmente i tempi di ospedalizzazione migliorando, quindi, le modalità di lavoro di ospedali e strutture sanitarie.

In questo modo, inoltre, si riducono drasticamente i tempi di attesa per il materiale impiantabile, nonché i rischi connessi a rigetto.

«Abbiamo sviluppato questa testa su richiesta specifica di un ospedale nostro cliente, aprendo così la via alla prima personalizzazione della nostra biostampante 3D che nasce dalla sinergia del nostro gruppo con il centro di ricerca Piaggio e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa - spiega Roberto Rizzo, presidente e ceo di SolidWorld Group -. Un sentito ringraziamento va a tutto il team, coordinato dal professor Vozzi e dalla dottoressa De Acutis, per lo straordinario lavoro di ricerca che stanno effettuando».

Cos’è Electrospider

Electrospider è la biostampante 3D di cui SolidWorld detiene il brevetto globale, sviluppata dalla controllata Bio3DPrinting assieme all'Università di Pisa. La macchina è in grado di riprodurre cellule e tessuti umani che consente di stampare per la prima volta contemporaneamente sia la struttura di supporto al tessuto, realizzata in materiale biocompatibile tramite la tecnica di elettrofilatura, con spessore nanometrico, sia gli idrogel cellulari di diverse tipologie di cellule umane. Strato dopo strato la biostampante riproduce porzioni di tessuto umano “vivo”, sviluppato da cellule coltivate in vitro ed estratte direttamente dal paziente sottoposto a intervento o da soggetti donatori.

Ad ora Electrospider è stata fornita a istituzioni sanitarie, ospedali e cliniche e centri di ricerca in Italia, negli Stati Uniti, in Svizzera e in Medio Oriente.