SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) – Poco prima delle 14:30, di sabato 8 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’azienda agricola San Giuseppe in via Po a San Pietro di Feletto per l’incendio dell’impianto di pannelli fotovoltaici con interessamento del tetto in legno: nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso con due autopompe un’autobotte l’autoscala e14 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato dell’edificio. Le cause dell’incendio sono al vagli dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 18,30.