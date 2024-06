PRETORIA (SUDAFRICA) Playoff di United Rugby Championship ancora stregati per il Benetton dopo 5 anni dalla prima volta in casa del Munster. Non è bastata una prestazione tutta cuore ed abnegazione per superare lo scoglio dei quarti di finale in casa della corazzata Vodacom Bulls. Non a caso Onisi Ratave alla fine sarà il player of the match. La super sfida allo storico Loftus Versfeld Stadium termina con un ko di misura 30-23 con tre mete per parte (doppietta di Arendse e Kriel per i sudafricani; Ratave, Albornoz e Fekitoa per il Benetton). Tutt'altra storia rispetto al match perso subendo 9 mete e 50 punti a maggio. I Leoni sono sempre stati in partita, nonostante la doccia fredda della prima meta subita dopo soli 25”. Dopo la prima frazione chiusa sotto 17-8, il Benetton è arrivato a sole 2 lunghezze dai Bulls (20-18) con la meta di Albornoz trasformata da Smith. Ma dopo soli 4' la marcatura di Kriel respingeva l'assalto dei Leoni che fino allo scadere hanno provato a ribaltare il risultato. Incredibile l'assalto multifase a 3' dalla fine sfumato a pochi metri dalla linea di meta con l'ovale sfuggito dai tentacoli di Brex. Sull'economia del match pesano la meta annullata a Ratave sul 7-3 e le due trasformazioni fallite.

VODACOMS BULLS – BENETTON RUGBY 30 - 23

Marcatori: 1′ meta Arendse tr. Goosen, 10′ p. R. Smith, 20′ meta Arendse tr. Goosen, 31′ meta Ratave, 35′ p. Goosen; 42′ p. R. Smith, 50′ p. Goosen, 58′ meta Albornoz tr. R. Smith, 61′ meta Kriel tr. Goosen, 66′ meta Fekitoa, 74′ p. Goosen.

Vodacom Bulls: 15 Willie Le Roux, 14 Sebastian De Klerk, 13 David Kriel, 12 Harold Vorster, 11 Kurt-Lee Arendse (29′ Sergeal Petersen), 10 Johan Goosen, 9 Embrose Papier, 8 Cameron Hanekom (60′ Jannes Kirsten), 7 Elrigh Louw, 6 Nizaam Carr, 5 Ruan Nortje (C), 4 Ruan Veermak (67′ Reinhardt Ludwig) 3 Wilco Louw (67′ Francois Klopper), 2 Johan Grobbelaar (46′ Akker Van der Merwe), 1 Gerhard Steenekamp (67′ Simphiwe Matanzima). A disposizione: 21 Keagan Johannes, 22 Chris Smith. Head Coach: Jake White.

​Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith, 14 Tommaso Menoncello, 13 Ignacio Brex, 12 Malakai Fekitoa (30′ Alessandro Garbisi, 40′ Malakai Fekitoa), 11 Onisi Ratave (69′ Jacob Umaga), 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren (45′ Alessandro Garbisi), 8 Toa Halafihi (50′ Lorenzo Cannone), 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza (52′ Eli Snyman), 4 Edoardo Iachizzi (44′ Niccolò Cannone), 3 Simone Ferrari (64′ Giosuè Zilocchi), 2 Bautista Bernasconi (52′ Gianmarco Lucchesi), 1 Thomas Gallo (50′ Mirco Spagnolo). Head coach: Marco Bortolami.

​ARBITRO: Mike Adamson (SRU). Assistenti: Sam Grove-White (SRU) e Adam Jones (WRU). TMO: Ben Whitehouse (WRU).

NOTE - Trasformazioni: Vodacom Bulls: 3/3 (Goosen 3/3); Benetton Rugby 1/3 (R. Smith 1/3). Punizioni: Vodacom Bulls: 3/4 (Goosen 3/4); Benetton Rugby 1/1 (R. Smith 1/1). Man of the match: Onisi Ratave (Ben).