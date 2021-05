ROVIGO - Da lunedì in zona gialla le palestre potranno riaprire a condizione che i locali siano provvisti di sistemi di ricambio dell’aria senza ricircolo. Non tutti, però, potranno sfruttare l’opportunità dopo il lungo stop che ha messo in ginocchio il settore. I contributi a fondo perduto, i cosiddetti “ristori” previsti per aziende e partite Iva, anche a Rovigo hanno lasciato scoperta la maggioranza delle palestre, dove l’attività è svolta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati