Zona Logistica Speciale, debutta il Tavolo tecnico per il Polesine e Porto Marghera

ROVIGO - La Zona Logistica Speciale (Zls) muove i primi passi. E lo fa con l'avvio del Tavolo tecnico che dovrebbe portare i benefici sperati a due aree fragili quanto figlie di un critico passato come Porto Marghera e il Polesine. Ne confida la Regione che vuole far leva su uno strumento che offra reali prospettive di sviluppo sostenibile.

A sottolinearlo è stato Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, a margine della prima riunione del “Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino”.

La creazione di una ZLS nelle aree del Comune di Venezia e della Provincia di Rovigo individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 stanno quindi diventando realtà. E se per l'area veneziana Confindustria un'attrazione di investimenti pari a circa 2,4 miliardi di euro e una ricaduta occupazionale di oltre 26.000 nuovi posti di lavoro, anche il Polesine dovrebbe intercettare importanti occasioni di sviluppo.

"Questo è un progetto strategico da realizzare nell’ambito di una iniziativa comune e condivisa fra tutte le forze politiche e gli stakeholder del territorio – ha detto Marcato – la finalità del progetto è mettere al centro il rilancio e lo sviluppo dell’economia veneta. E in questo la ZLS è una scelta fondamentale”.

Il tavolo ha l'obiettivo di approfondire e dare seguito agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione della ZLS, definendo le azioni ed un cronoprogramma. Tra i partecipanti, Comuni interessati, Città metropolitana di Venezia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Camera di Commercio di Venezia-Rovigo e principali associazioni di categoria e organizzazioni sindacali attive sul territorio. Oggi, in occasione della prima riunione, hanno partecipato anche l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari ed il consigliere regionale Graziano Azzalin.