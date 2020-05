Contagi azzerati da una settimana, si allontana la grande paura e il Polesine respira

ROVIGO - Da una settimana il Polesine non registra contagi da Covid-19. Un ottimo segnale in vista del ritorno a condizioni meno restrittive e proccupanti.

"Possiamo guardare al futuro con fiducia, senza dimenticare che, individualmente, dobbiamo rimanere responsabili e rispettare tutte le regole di sicurezza» ha commentato il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella.

Finora i casi positivi da inizio pandemia sono stati 437. Proseguono inoltre gli screening nelle case di riposo senza che anche in queste delicate realtà si siano avuti nuovi contagi. Anche le case di riposo, quindi, si preparano alla riapertura. I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 15.680; le persone sottoposte a tampone 11.269. Infine l'attività ospedaliera ha ripreso l'attività ordinaria. Con il potenziamento del varco all'accesso dell'ospedale di Rovigo è stato tolto il varco della Radiologia, rendendo più fluidi i percorsi.