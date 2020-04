Via al programma delle disinfestazioni contro il proliferare di zanzare

ROVIGO – Sono iniziate sul territorio comunale le disinfestazioni contro le zanzare per la stagione 2020. La supervisione e il coordinamento dei servizi sono in carico all'Ulss 5 Polesana che ha appaltato per conto dei Comuni polesani il trattamento di caditoie e fossati pubblici, focolai tipici di proliferazione.



A Rovigo verranno effettuati fino a ottobre 6 cicli totali di trattamento sulle caditoie e 8 sui fossati.



L'amministrazione comunale ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini chiamati ad eseguire con scrupolo l'opera di disinfestazione all'interno delle proprietà private. Un'ordinanza del sindaco ne disciplina le norme di comportamento prevedendo anche sanzioni per i trasgressori. In particolare si consiglia di evitare l’abbandono negli spazi aperti compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; vanno eliminati i ristagni d'acqua da sottovasi, annaffiatoi, piscine, contenitori in generale. L’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche va trattata con prodotti larvicidi. Vanno tenuti sgombri cortili, terreni ed aree aperte da erbacce, da sterpi, materiali e rifiuti di ogni genere.



E' prevista anche una distribuzione fino a esaurimento scorte di compresse larvicide. Telefonare all'ufficio Ambiente 0425-206442 o inviare una email a informambiente@comune.rovigo.it © RIPRODUZIONE RISERVATA