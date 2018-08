Febbre del Nilo, pastiglie anti-larve a prezzi da saldo

di Nicola Astolfi

ROVIGO - Per contrastare il diffondersi del virus del Nilo, le farmacie del Polesine, con l'azienda Ulss 5 e la Conferenza dei sindaci, hanno deciso di applicare uno sconto del 20 per cento sul prezzo d'etichetta dei prodotti in compresse da sciogliere nelle raccolte di acqua stagnante, per bonificarle dalle larve di zanzara comune, spesso serbatoio del virus. In Polesine sono 24 i casi confermati e da quando la provincia è salita al secondo posto in Veneto per infezioni dal virus West Nile, è salita tra le persone anche la preoccupazione per la diffusione della malattia tropicale?