Quinta vittima della Febbre del Nilo, è un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Un ottantenne di Fratta Polesine, Paolino Furini, è la quinta vittima del virus della Febbre del Nilo. L'anziano, che soffriva di alcune patologie cronico-degenerative, era stato ricoverato a metà agosto nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Rovigo e si è spento domenica, come annuncia l'Ulss 5. Il virus, dunque, continua a far sentire gli effetti della cinquantina di contagi che si sono registrati a fino a questo momento in provincia.