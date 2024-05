PORTO TOLLE - «Siamo alle solite». È uno sconsolato Paolo Mancin, presidente del Consorzio pescatori di Scardovari a parlare della nuova moria che si sta verificando nelle lagune del Delta a causa del permanere della piena del Po. «Da qualche giorno i responsabili dei recinti hanno iniziato a segnalare una moria generalizzata nella zona di Santa Giulia della Sacca di Scardovari - riferisce Mancin - le vongole cominciano a morire nelle aree che abbiamo recintato per cercare da un lato di riattivare la produzione, dall’altro per salvaguardare le vongole dal granchio blu. Praticamente tutti gli sforzi economici che avevamo concentrato per tenere la luce accesa del Consorzio rischiano di andare in fumo, tutto per l'assenza di interventi che ripristino il corretto ricircolo dell'acqua, quindi dei nutritivi, nelle lagune».

LAVORI NON FATTI

Il presidente continua spiegando che «è dovuto a una piena che dura da ormai 40 giorni, ma tolte tutte le eccezionalità del caso, quello che sta succedendo ora è dovuto alla mancanza di lavori di vivificazione che non dipendono da noi, ma da una burocrazia eccessiva che allunga troppo i tempi. Sono anni che cerchiamo di spingere la politica, i colleghi che mi hanno preceduto da Vladimiro Mancin a Luigino Marchesini, lo hanno detto e ridetto. Se si facessero interventi strutturali seguiti da una manutenzione continua, i soldi pubblici sarebbero ben spesi, ma fatti a spot servono a nulla. Senza contare che da anni chiediamo di essere coinvolti anche economicamente pur di fare questi lavori, ma ancora una volta siamo qui a piangere».

La situazione è critica un po’ ovunque anche in Barbamarco, Pila, e cominciano a esserci delle preoccupazioni. «Il tratto d’acqua dolce del Po di Tramontana ristagna, per non parlare della laguna del Basson persa completamente e il Canarin che comincia a risentirne - sottolinea Mancin - senza interventi strutturali seguiti da una manutenzione ordinaria basta una piena o una mareggiata per distruggere il lavoro fatto».

Il presidente del Consorzio aggiunge che «già siamo in crisi con il granchio blu, se sommiamo la moria, siamo spacciati. Abbiamo iniziato da una settimana la pesca in un recinto a Barricata, sempre in Sacca. Questo non significa che stiamo ripartendo, è solo un timido segnale che quanto fatto in questi mesi sta funzionando, ma ci troviamo ad avere l’acqua che ristagna a causa dei canali interrati: ci sentiamo inermi e frustrati. Comprendiamo che ci sono iter burocratici, ma non possiamo più sopportarlo. Tra l’altro, da quello che si sente nei corridoi della Regione sui 14 milioni di euro di interventi per 7 anni, è che dovrebbero partire in teoria nel 2025. Un tempo eccessivo, ci appelliamo alle istituzioni a vari livelli affinché ci aiutino, siamo disponibili anche a realizzare un’associazione di imprese come i colleghi di Goro che hanno messo in fila Comune, Provincia, Regione con i pescatori pur di diventare più rapidi nelle azioni da mettere in atto. Servono interventi strutturali imponenti, altrimenti il mestiere del pescatore come lo conosciamo nelle nostre zone sparirà. Abbiamo eccellenze da salvaguardare, dobbiamo tutti adoperarci per farle rimanere tali».

IL CONVEGNO

La pesca sarà protagonista stamattina alla Settimana della sostenibilità del Delta del Po che si tiene al museo regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin. Dalle 10 alle 12.30 ci sarà “Emergenza granchio blu: la consapevolezza e la collaborazione di un territorio” a cura del GalPa Chioggia e Delta del Po. Dopo i saluti istituzionali aprirà i lavori Andrea Portieri in qualità di direttore del GalPa. Saranno tre le aree di intervento: “Stato dell’arte e prospettive per la gestione dell’emergenza granchio blu”, “Esperienza e ricerca. Approfondimenti tecnico scientifici” e “La consapevolezza e la collaborazione di un territorio: il ruolo e l’impegno dei GalPa in ambito Feampa”.