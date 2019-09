di Anna Nani

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Per usare una metafora calcistica si potrebbe dire che in seguito alla manifestazione del comparto ittico dell'estremo Delta dopo l'1-1 tra Consorzio pescatori del Polesine e Provincia la palla è tornata al centro. Da un lato i pescatori che hanno manifestato per salvare la possibilità di usufruire dei diritti esclusivi di pesca e dall'altra il presidente Ivan Dall'Ara con la direttrice generale Maria Votta Gravina che ai microfoni del Tg3 alla volontà dei consiglieri provinciali di procedere con la proroga di 15 anni aveva dichiarato: «Io notizio soltanto alla Procura, poi la Procura deciderà di conseguenza - rimarcando come la vicenda debba passare attraverso un bando -. Perchè così è previsto dalla legge».